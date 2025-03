MUDANÇA

Vitória define nova política de ingressos para o Campeonato Brasileiro; saiba valores

O valor poderá variar em cada jogo no Barradão

O Vitória anunciou, nesta segunda-feira (17), que definiu a nova política de ingressos, voltado para o Campeonato Brasileiro de 2025. A política do clube vai contar com uma novidade. O valor será estabelecido a partir de uma faixa de preços que poderá variar em cada jogo no Barradão.>