Ex-Vitória é convocado para seleção da China após se naturalizar

Serginho vestiu a camisa rubro-negra em 2016

Alan Pinheiro

Publicado em 17 de março de 2025 às 18:40

O ex-jogador do Vitória Serginho foi convocado para a seleção principal da China Crédito: Reprodução/Instagram

O ex-jogador do Vitória Serginho foi convocado para a seleção principal da China menos de uma semana após obter a nacionalidade chinesa. A equipe comandada pelo croata Branko Ivankovic chamou o meio-campista nascido no Brasil para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo.>

Emprestado pelo Santos, Serginho chegou à Toca do Leão em 2016 para a disputa do Campeonato Brasileiro daquele ano. Dentro de campo, o meia vestiu a camisa rubro-negra em 18 jogos na temporada, contribuindo diretamente com apenas um gol. O tento anotado aconteceu justamente contra o Peixe, pela 35ª rodada do Brasileirão.>

O jogador de 30 anos, cujo nome de batismo é Sergio Oliveira, ainda passou por Santo André e América-MG no Brasil antes de ir ao continente asiático, onde passou duas temporadas no Kashima Antlers. O sucesso no clube japonês lhe rendeu uma oportunidade no futebol chinês, onde atua desde 2020.>

Serginho, conhecido na China como Sai Erjiniao, obteve a cidadania em 12 de março e jogou seus primeiros minutos pela seleção asiática neste domingo (16), em um amistoso a portas fechadas contra o Kuwait, segundo a emissora estatal CCTV. A China enfrentará a Arábia Saudita fora de casa na quinta-feira e receberá a Austrália na próxima terça-feira, na disputa por uma vaga na Copa do Mundo de 2026, que será realizada na América do Norte.>