Assista os sorteios dos grupos da Libertadores e da Sul-Americana

Bahia e Vitória conhecem hoje seus adversários nas competições internacionais

Bahia e Vitória vão conhecer na noite desta segunda-feira (17), os seus adversários na fase de grupos das Copas Libertadores e Sul-Americana, respectivamente. A cerimônia será realizada na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. >

Primeiro brasileiro a disputar a Libertadores, o Bahia está de volta ao principal torneio do continente após 36 anos. O tricolor chegou à fase de grupos após passar por The Strongest e Boston River em dois mata-mata. O tricolor está no pote 4 da competição. >