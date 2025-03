AOS 21 ANOS

Lutador de MMA com 'doença da urina preta' morre após combate; entenda

Jake Sendler chegou a ser colocado em coma induzido e passou por múltiplas cirurgias, mas não resistiu

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de março de 2025 às 10:59

Jake Sendler após vencer luta Crédito: Reprodução

Um lutador amador de 21 anos morreu dez dias após lutar em um evento de MMA na Austrália. Jake Sendler disputou três rounds do combate contra Caleb William durante o Hex Fight Series, mas passou mal no fim. Ele foi imediatamente levado a um hospital em Melbourne, onde foi diagnosticado com rabdomiólise. O atleta foi colocado em coma induzido, passou por múltiplas cirurgias e recebeu várias transfusões de sangue, mas não resistiu.>

Segundo o Daily Mail, Sendler precisou perder uma quantidade perigosa de peso antes da luta - de sete a oito quilos. A mãe do lutador, Sharone, informou ao site que Jake fortes dores musculares e que ele estava com a urina mais escura do que o normal - um dos sintomas da rabdomiólise, doença na qual os músculos se degradam devido ao esforço excessivo, a uma condição de saúde subjacente ou a um trauma.>

Mesmo sofrendo as condições, o atleta não procurou médicos. "Ele continuou treinando, trabalhando e treinando outras pessoas, sem perceber que seu corpo estava entrando em colapso. Incrivelmente, mesmo com seus órgãos falhando, Jake entrou no ringue uma última vez e lutou corajosamente, demonstrando uma determinação e força incríveis", diz o texto de homenagem em uma página criada para arrecadar fundos.>

De acordo com o site da Rede D'Or, a rabdomiólise é uma doença caracterizada pela destruição das fibras musculares. Conforme os tecidos musculares são acometidos, diferentes substâncias são liberadas na corrente sanguínea, afetando rins e sistema urinário, causando mais sintomas para o indivíduo. Diversas causas podem desencadear a destruição das fibras musculares, do excesso de consumo de álcool ao excesso de exercícios físicos.>

Os músculos mais afetados são aqueles que fazem parte do grupo dos músculos esqueléticos, presentes em todo o corpo e responsáveis pela postura e pelo movimento. É preciso iniciar o tratamento da rabdomiólise o mais rápido possível, uma vez que a doença pode levar a dificuldades renais graves, como a insuficiência renal.>

Entre as causas, estão o excesso de exercício físico; grandes traumas musculares, como os que acontecem em um acidente de carro ou quando membros são esmagados; abuso de álcool e drogas, especialmente cocaína e heroína; uso de medicamentos, como estatinas, por longos períodos de tempo; infecções como as que são causadas por vírus; e doenças já existentes que afetam os músculos.>

Já os sintomas incluem:>

dor nos músculos;

rigidez nos músculos;

dificuldade para fazer movimentos, mesmo que simples;

dor nas articulações;

fraqueza;

urina amarronzada ou com tons de vermelho;

cansaço generalizado;

náuseas e vômitos;

dor nos rins;

dor abdominal. >