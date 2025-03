DEBOCHE

Ex-namorada de Poatan ironiza derrota do brasileiro no UFC: 'Acabou o chama'

Alemã usou redes sociais para debochar do lutador brasileiro

A derrota de Alex Poatan para o russo Magomed Ankalaev no último sábado (8), no UFC 313, gerou reação de Merle Christine, ex-namorada do lutador. A alemã usou as redes sociais para ironizar o brasileiro, que perdeu o cinturão meio-pesado (até 93kg). >