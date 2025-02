SORTUDO!

Brasileiro do UFC presenteia fã com 'bolo' de dinheiro no meio da rua; veja vídeo

Fã se esbarrou em Alex 'Poatan' Pereira e acabou ganhando mimo inesperado

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de fevereiro de 2025 às 11:30

Poatan presenteou fã com dinheiro nos EUA Crédito: Reprodução

Um fã sortudo se deu bem ao se deparar com o lutador Alex 'Poatan' Pereira no meio da rua. Os dois se esbarraram em Nova York, nos Estados Unidos, e o brasileiro do UFC presenteou o rapaz com um "bolo" de dinheiro.>

O admirador do atleta gravou e postou o vídeo do momento nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver Poatan cercado por seguranças e com diversos paparazzis ao seu redor. Ele retira os dólares do bolso e entrega ao fã. Após receber o dinheiro, o rapaz comemora.>

Campeão dos meio-pesados, Poatan coloca o seu cinturão em jogo pela quarta vez diante do russo Magomed Ankalaev na luta principal do UFC 313. O combate está marcado para o dia 8 de março na T-Mobile Arena, em Las Vegas.>

Esta será a quarta tentativa de defesa de cinturão do brasileiro, que conquistou o título em novembro de 2023 ao bater Jiri Prochazka. Ele manteve o seu reinado nos triunfos sobre Jamahal Hill e na revanche com o tcheco, no UFC 300 e UFC 303, respectivamente, assim como na vitória sobre Khalil Rountree Jr., pelo UFC 307.>