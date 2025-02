REBATEU

Vini Jr 'devolve' provocação e manda indireta ao Manchester City após classificação do Real Madrid

Astro brasileiro não deixou o bandeirão com imagem de Rodri com a Bola de Ouro passar batido

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de fevereiro de 2025 às 11:10

Torcida do City provocou Vini Jr com bandeirão de Rodri Crédito: Reprodução

Vini Jr. não deixou a provocação da torcida do Manchester City passar batido. Após o Real Madrid atropelar o time inglês por 3x1 e se classificar às oitavas de final da Champions League, o brasileiro revolveu dar uma resposta aos fãs do time rival e mandou uma indireta (bem direta) nas redes sociais.>

A provocação começou no jogo de ida dos playoffs da Liga dos Campeões, no Etihad Stadium,. Antes mesmo de a bola rolar, o clube de Manchester publicou, nas redes sociais, uma foto de Vini Jr chegando ao vestiário, com um ângulo que focava numa foto de Rodri com a Bola de Ouro no corredor do estádio.>

Além disso, uma organizada do City estendeu um bandeirão com a imagem do meio-campista Rodri segurando a Bola de Ouro e a frase "Stop crying your heart out" (nome de uma música da banda Oasis) - ou "Pare de chorar tanto" em português. Vale lembrar que o espanhol venceu a concorrência com Vini e ficou com o troféu, dado pela revista francesa France Football.>

O Real Madrid, porém, foi quem riu por último naquela partida. O gigante espanhol esteve atrás no placar por duas vezes, mas conseguiu a virada por 3x2 na Inglaterra e foi para o duelo de volta em vantagem. No Santiago Bernabéu, na Espanha, mais um triunfo, dessa vez por 3x1, assegurando a vaga aos merengues. >

Vini Jr. não deixou barato e provocou os torcedores rivais. "Okay, okay, okay", postou no X, com um emoji de choro. Internautas apontaram nos comentários que a mensagem foi uma indireta para o Manchester City.>