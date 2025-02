RUMORES

Jogador teria largado a namorada para ficar com a sogra; conheça

Fran García supostamente terminou o relacionamento de três anos com Estela Llamas para namorar mãe dela

Marina Branco

Publicado em 21 de fevereiro de 2025 às 09:46

Fran García pelo Real Madrid Crédito: Divulgação I Real Madrid CF

Em meio aos nomes de estrelato que compõem o Real Madrid, um lateral esquerdo menos popular dominou as redes sociais nos últimos dias por uma situação inusitada. De acordo com os internautas, o jogador espanhol teria terminado o relacionamento de três anos que viveu com sua namorada, Estela Llamas, para namorar outra - a questão é que a nova mulher é ninguém menos do que a mãe dela. >

Não há nenhuma confirmação do camisa 20 sobre os rumores, que vão tomando mais proporção a cada dia que passa. O relacionamento de Fran é antigo, desde antes do jogador chegar no Real, tendo começado quando ele ainda estava no Rayo Vallecano, time da La Liga.>

A "fofoca" espalhada nas redes é de que Estela teria estranhado a frequência das visitas de sua mãe à casa do namorado, e teria pegado os dois no flagra. Então, ela teria terminado o namoro com Estela e oficializado a relação com a ex-sogra, mas não publicamente. >

Em suas redes sociais, não existem muitas postagens sobre temas além de futebol, e Estela nunca foi muito mencionada. No entanto, ambos continuam se seguindo no Instagram.>

No TikTok de Estela, os vídeos com Fran García não foram deletados, indicando que os rumores podem ser falsos.>

Mas quem é Fran García?

Vindo da base do Real Madrid desde os 14 anos, o lateral esquerdo foi para o Rayo em 2020. Por seu desempenho lá, ele chamou a atenção do ex-clube, que precisava de alguém no banco para Ferland Mendy. O time merengue, então, decidiu recomprar o jogador por quase 30 milhões de reais em 2022, mais que o dobro do valor que recebeu ao vendê-lo.>