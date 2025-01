BILIONÁRIO!

Real Madrid lidera ranking de clubes mais ricos do mundo; veja cifras

Clube espanhol ultrapassou a barreira de 1 bilhão de euros em 2023/2024

Outro destaque é o Flamengo, o único brasileiro citado. O rubro-negro carioca apareceu no top 30 do ranking, com uma receita estimada em 198,2 milhões de euros.>