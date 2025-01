ESTÁDIO CONHECIDO

Confira onde será realizado o próximo jogo da Seleção Brasileira no país

CBF acertou, nesta quarta-feira (22), o local de realização do confronto contra a Colômbia pelas Eliminatórias

A CBF acertou nesta quarta-feira (22) a realização do confronto contra a Colômbia pelas Eliminatórias para o Estádio Nacional Mané Garrincha. O jogo será no dia 20 de março, às 21h45. A capital federal foi escolhida após os administradores do estádio concordarem em ceder a arena com 15 dias de antecedência da data da partida para a CBF tratar o gramado e adequar o estádio às normas da Conmebol e da Fifa.