Flamengo é o único time brasileiro em lista de clubes mais ricos do mundo

Rubro-negro carioca aparece na lista pela primeira vez desde 1996/1997

O Flamengo é o único representante brasileiro entre os 30 clubes que mais geraram receitas no mundo na temporada 2023/2024. O estudo foi feito pela empresa Deloitte e divulgado nesta quinta-feira (23). O Real Madrid é o líder do ranking, ultrapassando, pela primeira vez na história, a marca de 1 bilhão de euros .>

De acordo com o levantamento, o rubro-negro carioca - que também é o único sul-americano na lista - tem receita estimada em 198,2 milhões de euros, cerca de R$ 1,2 bilhão. Essa é a primeira vez que a equipe aparece entre os 30 clubes mais ricos do mundo desde a temporada 1996/1997. No ano passado, o Fla chegou perto da lista e ficou a 6 milhões de euros do Everton, 30º colocado na ocasião.>