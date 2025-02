LIGA DOS CAMPEÕES

Após provocação a Vini Jr, Real Madrid consegue virada e vence o City fora de casa

Time espanhol conseguiu vantagem para o jogo da volta, no Santiago Bernabéu



Gabriel Rodrigues

Estadão

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 19:34

Bellingham marcou o gol da vitória do Real Madrid sobre o City Crédito: Divulgação/Real Madrid

Em um jogo eletrizante, e com direito a gol nos acréscimos, o Real Madrid emplacou uma virada impressionante de 3x2 sobre o Manchester City, nesta terça-feira, no Etihad. A partida teve direito a provocação da torcida do City ao brasileiro Vini Jr. por conta da Bola de Ouro, conquistada pelo meia Rodri. >

O resultado coloca o time espanhol em vantagem para o compromisso de volta dos playoffs da Liga dos Campeões, na próxima quarta-feira, no Santiago Bernabéu. A equipe do técnico Carlo Ancelotti se garante com um empate enquanto os ingleses precisam de um triunfo por dois gols de vantagem para seguir no torneio. Haaland, duas vezes, anotou para os anfitriões enquanto Mbappé, Brahim Díaz e Bellingham viraram a partida para os visitantes. >

Em um jogo cheio de alternativas, Haaland aproveitou o encontro para sacramentar a sua condição de goleador. Além de marcar pela primeira vez no time espanhol, o artilheiro chegou à marca de 49 gols em 48 partidas. Pelo lado do clube merengue, Mbappé balançou a rede contra o City pela primeira vez com a camisa da equipe espanhola.>

Antes mesmo do apito inicial, o clássico já teve uma polêmica estabelecida. Em tom de ironia, a torcida do clube inglês abriu um bandeirão com a foto de Rodri, vencedor do prêmio Bola de Ouro, numa clara provocação a Vini Jr. A peça exibida no Etihad ainda tinha a inscrição "Stop Crying Heart Out" (pare de choramingar). Preterido na disputa, o brasileiro cancelou sua ida a Paris, abrindo mão de participar da cerimônia.>

Quando a bola rolou, foi a equipe do Real Madrid quem tomou a iniciativa do confronto e impôs uma verdadeira blitz sobre o rival com pouco mais de dez minutos de disputa.>

Em um intervalo de quatro minutos, o gigante espanhol teve três chances claras de gol. Na principal delas, Vini Jr sofreu pênalti de Ederson, mas a marcação acabou invalidada por impedimento. Mendy também esteve muito perto de abrir o placar e só não colocou o time espanhol em vantagem porque o defensor Aké aliviou o perigo na pequena área.>

Acuado, o City tinha o contra-ataque como resposta para tentar "respirar" em campo. E foi na única ofensiva que conseguiu encaixar até aquele momento que o marcador foi inaugurado.>

Haaland recebeu na esquerda, tocou para Grealish e foi para a área. O camisa 10 tocou por elevação, Gvardiol escorou o lance de peito e permitiu a finalização do atacante norueguês, que chutou de esquerda e fez 1 a 0 para o City aos 18 minutos.>

A intensidade se manteve em campo e o Real Madrid novamente ficou no quase ao tentar empatar a partida. Novamente em jogada pela esquerda, Vini Jr acertou o travessão de Ederson. O City respondeu na mesma moeda e, em cabeçada de Akanji, quem teve a trave carimbada foi a equipe espanhola. E nesse ritmo, com o Real atacando e o City respondendo à altura, o primeiro tempo terminou com a vantagem mínima no placar para os ingleses.>

O segundo tempo reservou o mesmo grau de emoção aos torcedores que acompanharam uma etapa inicial. No primeiro minuto, Haaland acertou o travessão de Courtois. Do outro lado, coube à dupla Vini Jr e Mbappé protagonizar os principais lances de perigo do Real.>

Em jornada inspirada, quem brilhou foi Haaland. Foden entrou driblando na área e sofreu pênalti. O camisa 9 do City foi para a cobrança e deslocou o goleiro fazendo 2 a 1, ao 33. O jogo, no entanto, não estava definido. Em um chute cruzado, Brahim Díaz estufou a rede e decretou o empate. Nos acréscimos, Bellingham virou a partida e selou a vitória.>

JUVENTUS LARGA NA FRENTE EM TURIM>

Contando com o apoio de sua torcida, a Juventus derrotou o PSV Eindhoven por 2 a 1, em Turim, nesta terça-feira na largada dos playoffs do mais nobre torneio europeu.>

McKennie abriu o placar aos 34 minutos da primeira etapa. Perisic igualou o marcador e Mbagula definiui a vitória. No confronto de volta, marcado para o próximo dia 19, a equipe alvinegra tem a vantagem do empate para seguir no torneio.>

BORUSSIA DORTMUND VENCE FORA E ENCAMINHA VAGA>

o Borussia Dortmund derrotou o Sporting nesta terça-feira por 3 a 0, pelo jogo de ida dos playoffs da Liga dos Campeões, e deu um importante passo para se classificar na competição.>

Guirassy, Gross e Adeyemi construíram o placar na casa dos portugueses. A decisão da vaga fica para a quarta-feira que vem, na Alemanha. o Sporting precisa de um triunfo por mais de três gols para seguir.>

PARIS SAINT-GERMAIN ABRE BOA VANTAGEM CONTRA O BREST>

Mais cedo, o PSG abriu a sua participação na fase de ida dos playoffs da Liga dos Campeões e praticamente garantiu a classificação ao visitar o Brest e vencer o rival pelo placar de 3 a 0.>

Com o resultado, o time do técnico Eric Roy vai precisar de um triunfo com mais de três gols de diferença para avançar às oitavas de final. O duelo de volta está marcado para o dia 19 de fevereiro.>