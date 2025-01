TOP 10

Saiba quem são os maiores goleadores da história do Real Madrid

De inspiração para nome de estádio a prêmio para gol mais bonito, os craques merengues marcaram o mundo com seus recordes

Marina Branco

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 18:00

Cristiano Ronaldo, ídolo do Real Madrid Crédito: Reprodução I Facebook

Maior campeão da Champions, maior campeão da La Liga, e considerado por muitos o melhor clube do mundo, o Real Madrid é feito de números que vêm de seus jogadores. Muitos deles, artilheiros impressionantes, que marcaram a história madridista com suas quantidades absurdas de gols.>

Entre tantas estrelas, fica a dúvida de quem seria o maior da história do time, ainda que o artilheiro com mais gols seja numericamente definido. Entre os dez maiores goleadores do clube estão brasileiros, estrelas do futebol mundial e ídolos merengues, todos eternizados na história do clube. >

10 - Emilio Butragueño

Com 171 gols, o décimo colocado no ranking de goleadores do Madrid é Emilio Butragueño, artilheiro do time de 1983 a 1995. Revelado no Real Madrid, ele se aposentou no Celaya, do México, e voltou para o time merengue, onde hoje é diretor institucional.>

Butragueño, ídolo do Real Madrid Crédito: Divulgação I Real Madrid CF

9 - Pirri

O meio-campista revelado pelo Granada ficou no Real Madrid por 16 temporadas, de 1964 a 1980. Um dos atletas que defendeu o clube em mais jogos, se tornou um dos maiores artilheiros merengues com 172 gols marcados.>

Pirri, ídolo do Real Madrid Crédito: Divulgação I Real Madrid CF

8 - Francisco 'Paco' Gento

Atleta que levou a Champions League mais vezes, com seis orelhudas pelo Real Madrid, "Paco" Gento chegou a ser até mesmo presidente honorário do clube por oito anos. De 1952 a 1970, voram 182 gols anotados para o clube merengue pelo ponta-esquerda. >

Francisco 'Paco' Gento, ídolo do Real Madrid Crédito: Divulgação I Real Madrid CF

7 - Hugo Sánchez

Vindo do Atlético de Madrid, o mexicano Hugo Sánchez chegou ao Real Madrid em 1985, permanecendo até 1992. Nesse período, foram 208 gols, muitos recordes e um nome eternizado na história do Real e do futebol mexicano.>

Hugo Sánchez, ídolo do Real Madrid Crédito: Divulgação I Real Madrid CF

6 - Ferenc Puskás

Se tem um jogador que remete a gol, é o que nomeia o prêmio da Bola de Ouro para gol mais bonito. Puskás jogou no Real Madrid de 1958 a 1966, vindo de uma fase em que foi de ídolo da seleção húngara em 1954 a altamente criticado por seu sobrepeso. Aos 30 anos, ele integrou o ataque merengue e se tornou ídolo com 242 gols pelo clube.>

Ferenc Puskás, ídolo do Real Madrid Crédito: Divulgação I Real Madrid CF

5 - Santillana

O top cinco começa com Santillana, ídolo da seleção espanhola que jogou no Madrid de 1971 a 1988, período em que marcou impressionantes 290 gols. Além disso, o atacante impressionava pela qualidade de seu jogo aéreo, incomum para um jogador de 1,75m de altura.>

Santillana, ídolo do Real Madrid Crédito: Divulgação I Real Madrid CF

4 - Alfredo Di Stéfano

Jogador que nomeou até mesmo o estádio do Real Madrid Castilla, usado como substituto durante reformas do Bernabéu, Alfredo Di Stéfano foi o maior goleador do clube por muitos anos, desde que deixou o time em 1964. Desde 1953, foram 308 gols, inaugurando a centena dos 300 no Real, além de oito títulos nacionais e cinco Champions na conta do jogador. >

Raúl, ídolo do Real Madrid Crédito: Divulgação I Real Madrid CF

3 - Raúl

Quebrando a dinastia de anos de Di Stéfano, Raúl se tornou ídolo merengue entre 1994 e 2010, período no qual balançou as redes 323 vezes pelo Real Madrid, como parte do time que teve estrelas como Ronaldo Fenômeno e Beckham.>

Raúl, ídolo do Real Madrid Crédito: Divulgação I Uefa

2 - Karim Benzema

Bola de Ouro pelo Real Madrid, é inegável que Karim Benzema escreveu seu nome eternamente na história do clube. Desde que Cristiano Ronaldo saiu, ele se tornou a estrela do time, e fez com que seus 354 gols de 2009 a 2023 o colocassem como inesquecível no Madrid. >

Karim Benzema, ídolo do Real Madrid Crédito: Divulgação I Real Madrid CF

1 - Cristiano Ronaldo

O primeiro lugar não poderia ser de ninguém além dele. Em comparação aos incríveis 354 gols do segundo lugar da lista, Cristiano Ronaldo marcou absurdas 450 vezes pelo Real Madrid, de 2009 a 2018. São números que, além de fora do normal, contribuíram para sua carreira excepcional que hoje se aproxima dos mil gols, marca alcançada apenas por Pelé.>