DECISIVO

Endrick coloca o Real Madrid nas quartas da Copa do Rei

O brasileiro fez dois gols na prorrogação e garantiu a vitória para o time

Marina Branco

Publicado em 17 de janeiro de 2025 às 08:00

Endrick pelo Real Madrid Crédito: Divulgação/Real Madrid

O Real Madrid está nas quartas de final da Copa do Rei, e o grande responsável por isso tem nome - Endrick. No jogo contra o Celta de Vigo, o brasileiro marcou dois gols na prorrogação, colocando o clube merengue na frente e garantindo a classificação para a próxima etapa.

Até os 48 minutos de jogo, estava tudo bem para o lado madridista, vencendo por 2 a 0 com gols de Mbappé e Vini Jr. No entanto, no finalzinho do segundo tempo, o Celta emplacou dois gols, empatando o placar e levando a partida para a prorrogação. Foi lá que o ausente Endrick, que geralmente assiste os jogos do banco, deu seu nome e salvou o time.

Com dois gols na prorrogação coroados por um terceiro de Valverde, o brasileiro levou o Real à vitória por 5 a 2, e recebeu elogios de jornais por toda a Espanha. Para o As, o ex-Palmeiras "evitou outro desastre", salvando o time de sua confiança abalada: "A falta de confiança é tanta que nem sequer se acreditou no 2 a 0 que o time tinha até os 38 minutos do segundo tempo. Acabou em uma prorrogação angustiante, e quem salvou o time foi Endrick, jogador fantasma nos últimos dois meses, com dois golaços. Foi sua primeira noite providencial e um razoável pedido de melhor trato".

Uma opinião parecida foi publicada pelo Marca, que abriu com a manchete ''Endrick resolve para o Real Madrid" e comentou a falta de confiança da equipe. "Para acabar (com a falta de confiança), ajudaram Endrick, com uma grande finalização, e Valverde, com um chute monumental, para fechar a classificação em uma goleada enganosa. Endrick comemora gol do Real Madrid contra o Celta de Vigo", avaliou.

O próprio Endrick comentou sobre a atuação no pós-jogo, falando sobre as poucas oportunidades que recebe para entrar em campo. "Estou trabalhando. Ancelotti sabe muito bem o que faz. Ele não faz o melhor para o Endrick, faz o melhor para o time. Eu vou trabalhar, nada mais. Estou muito feliz. Ancelotti confia em mim. Tenho que seguir trabalhando", avaliou.