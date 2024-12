MOTIVAÇÃO DESCONHECIDA

Cunhado da irmã de Endrick, do Real Madrid, é morto a tiros no Distrito Federal

Maurício Nunes Gonçalves tinha 38 anos e era irmão de Marcelo Nunes, marido de Lavínia Sudré, irmã do jogador

Um episódio trágico abalou a família de Endrick nesta semana. O cunhado da irmã do jogador do Real Madrid foi assassinado a tiros na manhã de Natal, em Samambaia do Norte, no Distrito Federal. O caso foi confirmado pela polícia e pelo estafe do ex-atacante do Palmeiras.