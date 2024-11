FUTEBOL

Savinho e Endrick estão entre os dez jogadores jovens mais valiosos do mundo

Ranking é liderado pelo golden boy da Bola de Ouro Lamine Yamal

Marina Branco

Publicado em 6 de novembro de 2024 às 16:12

Endrick e Savinho Crédito: Reprodução

Dois brasileiros estão colocados entre os dez jogadores sub-21 mais valiosos do mundo, de acordo com um estudo do Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory). Endrick, do Real Madrid, e Savinho, do Manchester City, têm valores de transferência avaliados em mais de R$600 milhões.

Savinho, que ficou em quarto lugar no ranking da Uefa que elege o melhor jovem jogador do mundo no Prêmio Kopa, na cerimônia da Bola de Ouro, tem preço de transferência estimado em R$635,9 milhões. Endrick, por outro lado, tem vínculo com o Real Madrid até 2030 e custa um pouco menos, valendo R$615,2 milhões.

Na ordenação do CIES, Savinho aparece em quarto lugar, enquanto Endrick ocupa a sexta posição. A avaliação é feita com base em modelos estatísticos, considerando eventuais bônus de transferência.

A primeira posição é ocupada, coincidentemente, pelo jogador mais jovem de toda a lista, e vencedor do golden boy deste ano na Bola de Ouro. Lamine Yamal, o espanhol de apenas 17 anos, joga pelo Barcelona com contrato válido até 2026 e é avaliado em 180,9 milhões de euros, somando mais de um bilhão de reais.

Logo após Lamine, estão o argentino Alejandro Garnacho, do Manchester City, e o francês Warren Zaïre-Emery, do Paris Saint-Germain, completando o top 3.

No top 100, estão mais dois jogadores do Brasil, sendo que o zagueiro Lucas Beraldo, do PSG, é avaliado com o maior valor entre os jovens que jogam na zaga, valendo R$442,6 milhões. O outro brasileiro na lista é Estevão, atacante menor de idade do Palmeiras que já tem transferência definida para o Chelsea, e é avaliado em R$136,4 milhões.

Ranking do Centro Internacional de Estudos de Esporte