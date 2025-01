ENDRICK LAMAR

Dono de página de futebol recebe camisa de Kendrick Lamar com nome de Endrick e viraliza

Theo Tavares é administrador da página Debate y Debate e rodou as redes sociais com o erro inusitado

Marina Branco

Publicado em 8 de janeiro de 2025 às 19:04

Fã de Kendrick Lamar recebe camisa com nome de Endrick Crédito: Reprodução I X

A paixão pela música e pelo futebol se uniram na vida de um fã do cantor Kendrick Lamar de maneira inusitada na última terça-feira (7), e tomou conta das redes sociais. Ao comprar uma camisa do cantor, Theo Tavares teve uma surpresa ao receber o produto com o nome “Endrick” ao invés de “Kendrick”, por um erro de impressão, e viralizou com a coincidência.

Fã do Kendrick e de futebol, o jovem não percebeu o erro de início. Ele havia comprado quatro camisas de artistas, e estava vestindo para mandar fotos para o amigo que o indicou a loja quando percebeu o erro.

“Ele (o amigo) respondeu a imagem só com a frase ‘Endrick Lamar’. Eu falei ‘tá, ele tá gastando, ele tá brincando comigo, porque Kendrick parece com Endrick’. Aí eu fui pegar na camisa e vi que era Endrick. Eu não acreditei, entrei em choque total”, conta Theo.

Print da conversa sobre a camisa de Endrick Lamar Crédito: Divulgação

“Primeiro eu ri muito, porque é um erro muito inusitado, muito aleatório. E porque podia faltar qualquer outra letra, faltou logo a primeira que daria o nome de Endrick”, completou.

Percebendo o erro, ele postou a imagem em sua conta pessoal do Twitter/X, e repostou no portal de esportes com mais de 50 mil seguidores que administra, o Debate y Debate. A partir de então, a imagem viralizou, atraindo os mais diversos comentários e montagens.

Alguns seguidores chegaram a editar fotos de Endrick como álbuns do cantor, criando memes relacionados à situação. Outros, pediram até mesmo para que ele vendesse a camisa, interessados em comprar o produto único.

Internautas fazem montagens de Endrick com Kendrick Lamar Crédito: Reprodução I X

Apesar da coincidência, Theo não é tão fã do jogador brasileiro quanto do cantor: “Eu gosto muito de Endrick, boto fé nele, acho que é uma promessa gigante, que ele vai vingar, mas eu não chego a ser um fã dele. Quando eu postei, uma galera falou que usaria a camisa com o erro, principalmente palmeirenses. Teve gente propondo pra comprar, a galera ofereceu dinheiro”.

A decisão de Theo, no entanto, não foi vender. De início, ele pretendia pedir à loja para trocar a camisa, e chegou a entrar em contato com a empresa com a qual comprou.

“Minha primeira reação foi falar pra trocar a camisa, porque eu quero a camisa com o nome certo. Porque não vou sair na rua, em show, em qualquer lugar com o nome errado do cara, porque eu sou fã. Aí minha primeira reação foi trocar”, conta.

Mesmo com a possibilidade, ele acabou decidindo por manter a camisa, por um conselho do pai. Estudante de jornalismo na Universidade Federal da Bahia, Theo tem o desejo de se tornar um jornalista esportivo, e um dia entrevistar astros do futebol como o jogador do Real Madrid.