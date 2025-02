PREFERIA QUEM?

Zico diz que gostaria de jogar com Cristiano Ronaldo: 'O que Messi faz, eu fazia também'

Ídolo do Flamengo fez vários elogios ao astro português: 'É uma grande referência para qualquer jogador'

Maior ídolo da história do Flamengo, Zico ainda se vê como o melhor do mundo em um fundamento: os passes. Apesar de garantir que não gosta de comparações com outros craques, o Galinho ressaltou que se vê no topo no aspecto. >

"Eu não gosto de comparações. Sei do meu valor, o que eu fiz e o que represento. Mas há certas situações… por exemplo, eu não vejo ninguém no mundo com a mesma qualidade de passe que eu. Pode até ter alguém igual, mas melhor, não. Se você tem bons passadores, é meio caminho andado. Eu me considero um jogador completo. A única coisa que eu não fazia era bater bolas paradas com a perna esquerda. Do resto, eu fiz de tudo", falou, em entrevista ao podcast Só Resenha.>