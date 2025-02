BAIXA CONFIRMADA

Astro da NBA está fora da temporada após diagnóstico de trombose venosa no ombro direito

Victor Wembanyama vai perder o restante da temporada regular de 2024-25

O jovem astro francês da NBA Victor Wembanyama está fora da temporada após ser diagnosticado com uma trombose venosa profunda no ombro direito. O San Antonio Spurs, franquia do pivô de 21 anos, confirmou a baixa nesta quinta-feira (20).>