INUSITADAS

Enquete: Qual é a camisa mais estranha do futebol

De camisa comemorativa do Flamengo a corpo humano e terno falso, muitos uniformes se destacam pela originalidade

Gosto para moda vai de cada um, e nem todos usam os mesmos novos lançamentos de cada marca de roupas. No entanto, quando se trata de camisas de futebol, uma mesma peça passa a ser usada por uma massa de torcedores, que torna aquela camisa uma parte essencial de seu guarda-roupa.>

A intenção dos times, é claro, é fazer camisas bonitas, mas também inovadoras, fugindo do clássico cor sólida, escudo e patrocínios. Alguns clubes se aventuraram muito na criação de suas camisas, e acabaram chamando a atenção pela originalidade - ou feiura.>

De início, vem a camisa de "corpo humano" do Palencia, na temporada 2016/17. Com seus jogadores vestindo os músculos que têm no corpo em vermelho e roxo, a camisa é inegavelmente inusitada. >