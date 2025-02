LGBTFOBIA

Torcedores estrangeiros atacam Vini Jr em foto com camisa da Torcida LGBTricolor

Uma enxurrada de comentários e mensagens no direct em línguas estrangeiras aconteceu nos dias próximos ao confronto entre Real Madrid e Manchester City

Marina Branco

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 12:53

Vini Jr com a camisa da LGBTricolor Crédito: Reprodução I Instagram @lgbtricolor

Os ataques constantes a Vinicius Jr pelo mundo não são novidade para ninguém. Desde os gritos racistas nas arquibancadas espanholas às bandeiras de "pirraça" nas inglesas, o brasileiro é constantemente criticado pelos mais diversos motivos e torcedores. >

Na onda de comentários sobre o craque que surgiu nesta semana devido ao jogo do Real Madrid contra o Manchester City pela Champions League, uma página brasileira em específico recebeu ataques relacionados a Vini. Em comentários que começaram a surgir no último domingo (9), internautas estrangeiros encheram a página da Torcida LGBTricolor no Instagram, conta voltada para a torcida lgbtqiap+ do Bahia.>

Os ataques se concentraram em uma postagem de Vini segurando a camisa da LGBTricolor, que une a bandeira LGBT+ ao escudo do Bahia. A fotografia foi tirada no treino da Seleção Brasileira no Barradão, em novembro do ano passado. >

Nos comentários, ataques escritos, em maioria, na língua uzbeque, falada no Uzbequistão, chamavam o jogador e o Real Madrid, clube onde Vini joga, de "gays", em tom pejorativo. Com emojis mostrando o dedo do meio, os internautas encheram a seção da frase "Gey Madrid".>

Comentários como "Mentalidade de Vini: Racismo ?‍♂️ LGBTQ ?‍♂️" encheram os comentários, e outros foram direcionados ao direct da página. Expostas em um tweet/X do fundador da LGBTricolor e da Canarinhos LGBT, Onã Rudá, as mensagens diziam coisas como "Vai Corinthians, aqui é hétero", e outros áudios repetiam a palavra "gay" incessantemente.>

A página da @lgbtricolor está sofrendo mais um ataque no Instagram. O curioso é que dessa vez os ataques são feitos por estrangeiros, comentando e copartilhando massivamente a foto do @vinijr com nossa camisa.

Filmei a tela com uma parte desses ataques, que viagem! pic.twitter.com/FfZyutYBl5 — Onã Rudá (@OnaRuda2) February 11, 2025

Até mesmo uma mensagem de uma conta intitulada "contra LGBT" com o usuário "odeio trans" foi enviada, chamando a página de "exótica" e perguntando se poderia "comer a bunda" da LGBTricolor. Muitos ataques também foram feitos em menções nos stories, com reposts da foto de Vini com a camisa.>

"A página da LGBTricolor está sofrendo mais um ataque no Instagram. O curioso é que dessa vez os ataques são feitos por estrangeiros, comentando e copartilhando massivamente a foto do Vini Jr com nossa camisa. Filmei a tela com uma parte desses ataques, que viagem!", publicou Onã.>

Ao CORREIO*, Onã afirmou que os ataques são comuns, mas se destacam pela língua inusitada. "Não é uma coisa incomum a nossa página sofrer ataques. Quase todo dia a gente recebe um comentário, uma mensagem, tanto nacional, de torcedores de outros clubes do Brasil, quanto internacional. Como a página é verificada já há alguns anos pela meta e o nome é LGBT, em qualquer lugar do mundo, se você escrever LGBT, a LGBTricolor vai aparecer. Não é bacana, mas a gente recebe muitas mensagens, inclusive de fora, de outros países", comentou.>

Segundo ele, os ataques pareciam coordenados, e duraram cerca de 36 horas em fluxo constante, começando a diminuir na madrugada da última terça-feira (11). "Eu até filmei algumas mensagens que a gente recebeu porque a gente recebe muita coisa. A gente apaga mesmo, a gente não é obrigado a deixar lá. Mas algumas coisas eu deixei lá para poder fazer aquele vídeo que eu postei na internet, para o pessoal ver. É muita coisa, é um processo bem difícil", contou.>