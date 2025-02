RANKING UEFA

Top 10 jogadores mais rápidos da Champions League tem brasileiro em terceiro lugar e deixa Vini Jr de fora

Matheus Nunes, brasileiro mais rápido, escolheu defender a seleção de Portugal e não joga pelo Brasil

Marina Branco

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 19:02

Matheus Nunes e Vini Jr. Crédito: Reprodução I Instagram

Em clima de Champions, a Uefa divulgou em seu site oficial uma lista rankeando os jogadores mais rápidos do torneio nesta temporada até então. No entanto, uma ausência chama a atenção no top 10 - o brasileiro e vencedor do prêmio The Best Fifa Vinicius Jr. >

Mesmo sem Vini, o Brasil tem dois representantes na lista. Um deles, Matheus Nunes, do Manchester City, ficou em terceiro lugar na lista, com impressionantes 36,3 km/h. No entanto, o Brasil não desfruta dessa velocidade, já que o brasileiro naturalizado escolheu defender a seleção portuguesa. >

Junto a ele, está Pedro Henrique, empatado na oitava colocação com outros quatro atletas. Vini aparece em décimo terceiro, fora do top 10. O líder em velocidade é Erling Haaland, do City, com 36,6km/h, seguido por Hakimi, do Paris Saint-Germain, com 36,5 km/h.>

Veja o ranking: