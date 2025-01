FORA DE AÇÃO

Entenda por que Vini Jr. será desfalque do Real Madrid na rodada final da Champions

Equipe merengue vai enfrentar o Brest nesta quarta-feira (29), fora de casa

A explicação é simples. Maior goleador da equipe nesta Liga dos Campeões, com sete gols em seis jogos, o atacante está suspenso pelo acúmulo de três cartões amarelos no torneio.>

A bola vai rolar a partir das 17h, no estádio Francis Le Blé, na França. O Real entra na rodada derradeira na 16ª posição, com 12 pontos - e atrás do Brest, que é o 13º, com 13. Vale lembrar que os oito melhores da fase de liga garantem vaga nas oitavas de final. Já as equipes que terminarem do 9º ao 24º lugar disputarão um playoff para determinar os outros oito integrantes das oitavas.>