REFORÇO

Santos fecha com volante ex-Bahia para jogar ao lado de Neymar

Peixe está reforçando o elenco para a temporada 2025

Gabriel Rodrigues

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 16:42

Neymar está de volta ao Santos após passagem frustrada pelo Al-Hilal Crédito: Divulgação/Instagram

Além de fechar o retorno do ídolo Neymar, o Santos trabalha em busca de outros reforços. Um dos alvos do alvinegro é o volante Zé Rafael, do Palmeiras, que ganhou destaque defendendo o Bahia. >

De acordo com o site ge, o alvinegro já chegou a um acordo com o Palmeiras e com o jogador e depende apenas de questões burocráticas para anunciar a contratação. Zé Rafael será comprado por R$ 15,5 milhões e assinará vínculo até o fim de 2027. >

Ex-Bahia, Zé Rafael trocará o Palmeiras pelo Santos Crédito: Cesar Grecco/Palmeiras

O volante negou as duas primeiras investidas do Santos, mas o Peixe melhorou as condições e conseguiu concretizar a negociação. Zé Rafael deixará o Palmeiras após seis temporadas. Ele estava no Porco desde 2019, quando foi vendido pelo Bahia. >

Zé Rafael defendeu o Esquadrão entre 2017 e 2018 e no período conquistou a Copa do Nordeste, em 2017, e o Campeonato Baiano, em 2018. >