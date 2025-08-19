Acesse sua conta
Bahia oficializa contratação de atacante pivô de polêmica com o Corinthians

Kauê Furquim, de 16 anos, custou R$ 14 milhões aos cofres do Esquadrão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 16:34

Kauê Furquim
Kauê Furquim Crédito: Rodrigo Coca / Ag.Corinthians

O Bahia confirmou oficialmente nesta terça-feira a contratação do atacante Kauê Furquim, um dos nomes mais promissores da base do Corinthians e pivô de uma intensa polêmica entre os dois clubes. A transação, que consumou o pagamento de uma multa rescisória de R$ 14 milhões, resultou em uma crise institucional, com o Corinthians classificando a atitude do clube baiano como "ilícita e imoral" e anunciando o rompimento de relações com o Bahia e o Grupo City.

Além disso, na última quinta-feira (14), o diretor da base corintiana, Carlos Roberto Auricchio, conhecido como Nenê do Posto, criticou ferrenhamente a conduta do Bahia, afirmando que a negociação foi um ato de "oportunismo barato" e questionando o status do clube baiano no cenário nacional.

A resposta tricolor veio no último sábado (16), quando o Bahia publicou uma provocação indireta em suas redes sociais após vencer o próprio Corinthians na Neo Química Arena. A publicação, que listava definições para a palavra "oportunismo", foi uma resposta direta às declarações do profissional da base alvinegra. 

Em meio às polêmicas e indiretas, Kauê Furquim, já teve seu contrato registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e se apresentou para integrar o elenco sub-20 do Tricolor.

O atleta de 16 anos, apesar de atuar nas categorias de base, treinava com o elenco profissional do Corinthians e chegou a ser relacionado para partidas do Campeonato Brasileiro. Na atual temporada, o atacante disputou um total de 20 jogos pelas equipes sub-17 e sub-20 do Corinthians, marcando dois gols.

