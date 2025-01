CHAMPIONS LEAGUE

Brest x Real Madrid: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da Liga dos Campeões

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 17h

As duas equipes estão separadas apenas por um ponto na tabela e buscam uma vaga direta para as oitavas de final. O anfitrião da vez é o 13º colocado, com 13 pontos, enquanto o time espanhol é o 16º, com 12. >