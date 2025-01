CHAMPIONS LEAGUE

Barcelona x Atalanta: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da Liga dos Campeões

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 17h

Depois de conquistar uma virada incrível sobre o Benfica, com direito a um golaço de Raphinha no último minuto, o Barcelona encerra sua participação na fase de liga da Champions League diante da Atalanta. A bola rola nesta quarta-feira (29), às 17h, no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Espanha.>