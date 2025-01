CHAMPIONS LEAGUE

Manchester City x Club Brugge: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da Liga dos Campeões

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 17h

O Manchester City recebe o Club Brugge, nesta quarta-feira (29), em duelo válido pela 8ª e última rodada da fase de liga da Champions League. A bola rola a partir das 17h, no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra.>

O time inglês vive situação complicada na competição. Com a derrota por 4x2 para o PSG na rodada passada, a equipe do técnico Pep Guardiola parou nos 8 pontos e caiu para a 25ª posição, fora da zona de classificação para os playoffs das oitavas de final. Agora, precisará de uma vitória para ter chance de avançar. Já o Club Brugge, com 11 pontos, está na 20ª posição, dentro da zona de classificação aos playoffs.>