CHAMPIONS LEAGUE

Dinamo Zagreb x Milan: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da Liga dos Campeões

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 17h

Com apenas oito pontos e na 26ª colocação, o time croata precisa de uma vitória para ter chance de se classificar aos playoffs das oitavas de final - as equipes que ficaram da nona a 24ª posição se garantem na disputa. Já o Milan está no 6º lugar, com 15 pontos. Para se assegurar no G8, o clube italiano precisa vencer o adversário.>