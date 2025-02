VINI JR

Jornal espanhol detona Vini Jr: 'Vinicius não é Vinicius, não é o The Best'

Vinicius foi muito criticado pela atuação na derrota para o Espanyol

A cada jogo do Real Madrid, todos os olhos se voltam para Vini Jr, e na derrota para o Espanyol do último final de semana não foi diferente. Com Vinicius aparecendo pouco, os jornais espanhóis já voltaram a questionar a fase vivida pelo atacante, afirmando que ele estaria vivendo uma queda de rendimento neste ano. >

A opinião do veículo é que o time merengue tem atuado cada vez mais pela direita, com Rodrygo, e cada vez menos pela esquerda de Vini. "Houve tentativas, mas não conclusão. (Vini) segue sendo uma ameaça, mas, neste momento, não é o The Best. O contexto não lhe é alheio, nem internamente", criticou.>