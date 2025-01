REAL MADRID

Ancelotti defende Vini Jr. após expulsão: 'É difícil suportar o que ele suporta'

Jogador brasileiro recebeu o cartão amarelo após revidar com um empurrão um toque do goleiro Dimitrievski

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, defendeu Vini Jr , que foi expulso contra Valência, em partida atrasada da 12ª rodada do Espanhol, na sexta-feira, no estádio Mestalla. O Real aguarda a sanção que a Comissão Disciplinar poderá aplicar ao brasileiro, mas Ancelotti disse esperar que ele não seja suspenso.

Aos 35 minutos do segundo tempo, após uma jogada individual, Vini Jr. caiu na grande área do Valência e o goleiro Dimitrievski cutucou o brasileiro, que revidou com um empurrão. O árbitro deu cartão amarelo para o goleiro e expulsou o brasileiro, após analisar no VAR.