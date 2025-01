CARTÃO VERMELHO

Vini Jr é expulso por agressão e pode ficar até 12 jogos afastado

O brasileiro teve um desentendimento e atingiu o rosto do goleiro do Valencia

Marina Branco

Publicado em 4 de janeiro de 2025 às 16:22

Vini no jogo contra o Valencia Crédito: Reprodução I X

Uma agressão ao goleiro do Valencia na disputa pela La Liga 24/25 pode tirar Vinicius Junior dos campos por até 12 jogos por punição. Caso a briga com Dimitrievski seja considerada agressão séria, os prováveis quatro jogos podem se transformar em 12 partidas sem o brasileiro.

O Código Disciplinar da Real Federação de Futebol da Espanha determina uma sanção imediata de quatro jogos, com análise em mais oito de gancho. Isso tiraria Vinicius dos duelos da Copa do Rei contra o Deportiva Minera e da Supercopa da Espanha contra o Mallorca, na semifinal. Além disso, ele pode perder jogos da copa nacional.

A infração cometida pelo brasileiro está relatada na súmula do árbitro César Soto Grado como "aos 79 minutos, o jogador Vinicius foi expulso pelo seguinte motivo: por acertar deliberadamente na cabeça de um adversário, sem que a bola estivesse em disputa, com uso de força não insignificante. Expulso, o referido jogador teve que ser contido por membros de seu clube e levado ao vestiário enquanto seus protestos continuavam".

O que aconteceu

Aos 32 minutos do segundo tempo, o Real Madrid estava perdendo por 1 a 0, e Vini Jr brigou com o goleiro adversário dentro da área do Valencia. O VAR Muñiz Ruiz avisou ao árbitro, e ele deu um cartão amarelo para o goleiro, já pendurado por um amarelo anterior, e um vermelho para Vini.

Na situação, o goleiro reclamou com Vini um suposto falseamento de pênalti. Em seguida, tocou as costas e o cabelo do atacante. Vini respondeu empurrando o goleiro, e acertando seu rosto.

Mesmo com a expulsão, o Real Madrid se recompôs, marcou dois gols e virou o jogo nos acréscimos, assumindo a liderança da tabela da La Liga com 43 pontos. Na coletiva pós-jogo, o técnico merengue Carlo Ancelotti defendeu o brasileiro.

“Nós pensamos que não era para vermelho, era para dois amarelos. Foi expulso, mas a equipe reagiu a esta dificuldade, como também ao pênalti perdido. Vamos recorrer, não sei se aceitarão. Não falei nada (a Vinicius). Acredito que dois amarelos eram suficientes. Tomara que possa jogar o próximo jogo. E nada além disso, segue sendo determinante para nós”, contestou.

Após o jogo, Vini foi às redes sociais pedir perdão à torcida e agradecer à equipe.

Perdon y gracias equipo!!!!!! ✌?✌?✌?✌?✌?✌?✌?✌?✌?✌?✌?✌?✌?✌? — Vini Jr. (@vinijr) January 3, 2025