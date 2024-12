PREMIAÇÃO

Vini Jr é eleito melhor do mundo mais uma vez

O brasileiro foi premiado pelo Global Soccer Awards, e reconhecido por Cristiano Ronaldo como o resultado justo

Marina Branco

Publicado em 27 de dezembro de 2024 às 14:50

Vini Jr é eleito melhor do mundo pelo Global Soccer Awards Crédito: Reprodução I X

Mais uma vez, o melhor do mundo é brasileiro, e mais uma vez, é ele quem coloca seu país no topo - Vinicius Júnior. O Global Soccer Awards elegeu o jogador do Real Madrid em cerimônia feita em Dubai, após votos da Associação Europeia de Clubes e a Associação Europeia de Agentes de Jogadores.

“Estou muito feliz de receber esse prêmio, de estar nesse lugar com muitos craques, que sempre acompanhei de longe. Não poderia deixar de agradecer o Real Madrid, meus companheiros e todo mundo que trabalhou para que eu pudesse estar aqui hoje”, agradeceu Vini ao receber a premiação.

Com Vini eleito melhor do mundo também pelo The Best da Fifa, a cada prêmio que o jogador vence, os debates sobre a justiça da Bola de Ouro entregue ao volante espanhol Rodri voltam à tona. Dessa vez, foi Cristiano Ronaldo quem retomou o tópico ao defender o brasileiro logo após ser homenageado com os prêmios de maior artilheiro da história e melhor jogador do Oriente Médio.

Em seu discurso, Cr7 afirmou que a Bola de Ouro foi injusta ao não premiar Vini, e o brasileiro o agradeceu: “O Cristiano estava falando que acredita que sou o melhor, eu acredito. É meu ídolo junto com o Neymar. Eu tenho a honra de receber o prêmio de melhor jogador da temporada com meus dois ídolos observando. É uma honra. Agradecer aos meus companheiros, minha família, ao Flamengo que me colocou no mundo. Ser reconhecido é muito importante”.

Além dele, Neymar também foi condecorado, vencendo o Prêmio Carreira em reconhecimento à sua trajetória. “Motivo de muita felicidade fazer parte dessa festa. Estou muito contente, muito feliz de estar no meio de tantos craques. Foi um ano muito difícil para mim. Espero poder voltar a estar em campo bem, 100%, que é o que todos nós gostamos de fazer”, comentou.

Outros prêmios foram entregues ao Real Madrid, clube de Vini Jr, que levou não só o troféu de melhor clube, como também de melhor treinador com Carlo Ancelotti, melhor atacante com Vini Jr, melhor meia com Jude Bellingham, e melhor goleiro com Thibaut Courtois.

Todos os premiados: