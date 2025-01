PUNIÇÃO

Vini Jr recebe dois jogos de suspensão por briga com goleiro do Valencia

A infração foi considerada 'violência esportiva' ao invés de 'agressão'

Marina Branco

Publicado em 7 de janeiro de 2025 às 18:22

Vini no jogo contra o Valencia Crédito: Reprodução I X

A punição de Vini Jr pelo desentendimento com o goleiro Dimitrievski, do Valencia, já foi definida. O brasileiro cumprirá dois jogos de suspensão contra o Las Palmas, em 19 de janeiro, e contra o Real Valladolid, no dia 25.

Sendo assim, o atacante jogará a Supercopa da Espanha normalmente, encontrando o Mallorca na próxima quinta-feira (9). A punição foi definida pelo Comitê de Competições da Real Federação de Futebol da Espanha (RFEF).

A escolha por dois jogos de punição é decorrente do relatório do árbitro Cesar Soto Grado, que optou por não classificar a infração de Vinicius como uma agressão, o que levaria a até 12 jogos de punição.

Em lugar da agressão, a definição dada foi de "violência esportiva", referenciada no artigo 130 do Código Disciplinar da federação espanhola de futebol. Ainda assim, o Real Madrid pretende recorrer frente à Justiça, alegando que a provocação feita pelo goleiro foi desconsiderada.

A infração cometida pelo brasileiro está relatada na súmula do árbitro César Soto Grado como "aos 79 minutos, o jogador Vinicius foi expulso pelo seguinte motivo: por acertar deliberadamente na cabeça de um adversário, sem que a bola estivesse em disputa, com uso de força não insignificante. Expulso, o referido jogador teve que ser contido por membros de seu clube e levado ao vestiário enquanto seus protestos continuavam".

O que aconteceu

Aos 32 minutos do segundo tempo, o Real Madrid estava perdendo por 1 a 0, e Vini Jr brigou com o goleiro adversário dentro da área do Valencia. O VAR Muñiz Ruiz avisou ao árbitro, e ele deu um cartão amarelo para o goleiro, já pendurado por um amarelo anterior, e um vermelho para Vini.

Na situação, o goleiro reclamou com Vini um suposto falseamento de pênalti. Em seguida, tocou as costas e o cabelo do atacante. Vini respondeu empurrando o goleiro, e acertando seu rosto.

Mesmo com a expulsão, o Real Madrid se recompôs, marcou dois gols e virou o jogo nos acréscimos, assumindo a liderança da tabela da La Liga com 43 pontos. Na coletiva pós-jogo, o técnico merengue Carlo Ancelotti defendeu o brasileiro.

“Nós pensamos que não era para vermelho, era para dois amarelos. Foi expulso, mas a equipe reagiu a esta dificuldade, como também ao pênalti perdido. Vamos recorrer, não sei se aceitarão. Não falei nada (a Vinicius). Acredito que dois amarelos eram suficientes. Tomara que possa jogar o próximo jogo. E nada além disso, segue sendo determinante para nós”, contestou.