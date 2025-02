RODRI

Torcida do Manchester City faz bandeirão provocando Vini Jr. pela Bola de Ouro: 'Pare de chorar'

O bandeirão tem uma foto de Rodri, jogador do clube inglês, beijando a Bola de Ouro

O Manchester City chegou de guarda alta para o confronto contra o Real Madrid no jogo de ida dos playoffs da Champions League nesta terça-feira (11). Depois do clube publicar uma foto de Vini Jr com a imagem de Rodri beijando a Bola de Ouro, a torcida dos citizens estendeu um bandeirão para provocar o brasileiro. >

O bandeirão ilustra o espanhol e jogador do City beijando a Bola de Ouro, com a frase "stop crying your heart out", traduzida para "pare de chorar com todo seu coração". A pirraça faz referência às polêmicas da premiação, que deixou o vencedor do The Best Fifa em segundo lugar no ranking de melhor jogador. >