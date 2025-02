BOLA DE OURO

Manchester City posta foto provocando Vini Jr antes do confronto pela Champions League

O clube inglês postou e apagou uma imagem de Vini próximo a uma parede com a foto de Rodri beijando a Bola de Ouro

Marina Branco

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 16:49

Postagem do City provocando Vini Jr Crédito: Reprodução I Instagram @mancity

Já clássico na Champions League, o confronto anual entre Manchester City e Real Madrid acontecerá nesta terça-feira (12), e até os clubes já estão em clima de rivalidade. Do lado dos ingleses, o perfil oficial do clube publicou e apagou rapidamente uma imagem de Vini Jr, brasileiro e estrela do Real Madrid, passando por uma parede com a foto de Rodri, espanhol do City, beijando a Bola de Ouro. >

A pirraça faz referência às polêmicas da premiação, que deixou o vencedor do The Best Fifa em segundo lugar no ranking de melhor jogador. Causando discordâncias ao redor de todo o mundo, a Bola de Ouro de Rodri foi muito questionada, principalmente porque o volante não estava nem mesmo entre os destaques selecionados do City na Champions.>

Campeão da Champions League e do Campeonato Espanhol na última temporada, sendo destaque nas duas competições, Vini Júnior era apontado como favorito ao prêmio de melhor jogador, mas acabou desbancado pelo campeão da Premier League, do Mundial de Clubes, com o Manchester City, e da Eurocopa, com a seleção da Espanha.>

Para parte da imprensa, jogadores, dirigentes e torcedores, a luta do brasileiro contra o racismo foi um dos fatores que fizeram o atacante não conquistar o prêmio. Vini Jr. tem sido um expoente contra o preconceito racial no futebol europeu e, por isso, coleciona desafetos. A escolha do vencedor é feita através de eleição com jornalistas de todas as partes do mundo.>

Ao saber que Vini não ganharia a Bola de Ouro, o Real Madrid vetou a participação dos seus representantes na cerimônia e questionou a existência do prêmio. O clube espanhol foi eleito o melhor time da última temporada e teve Carlo Ancelotti como melhor treinador. Como não havia representante em Paris, os troféus não foram entregues no palco. O inglês Bellingham também estava na disputa do prêmio principal.>