DESCUIDADO

Lutador do UFC sofre fratura na perna ao pular corda: 'Soou como um tiro de espingarda'

A informação foi divulgada pelo peso-leve (70 kg) americano, através de suas redes sociais

Alan Pinheiro

Publicado em 8 de abril de 2025 às 14:00

Trevor Peek se machucou enquanto treinava Crédito: Reprodução/Instagram

O lutador Trevor Peek teve a luta cancelada após fraturar a perna enquanto pulava corda no 'Instituto de Performance' do UFC, em Las Vegas. A informação foi divulgada pelo peso-leve (70 kg) americano, através de suas redes sociais. No trabalho de aquecimento, utilizando a corda, o peso-leve se descuidou e acabou sobrecarregando uma de suas pernas - movimento que resultou na fratura.>

"Não é uma fratura grave. Ainda tenho que passar pela tomografia computadorizada nos próximos dias e descobrir se sofri algum tipo de dano nos ligamentos, ou algo assim. Queria ter uma história bacana em como (me lesionei). Mas eu estava em uns tatames macios apenas pulando corda. Estava alternando as pernas, pulando corda por uns 20 minutos e fiquei um pouco cansado, descuidado, sem prestar atenção. Aí caí com todo o meu peso na minha perna esquerda e soou como um tiro de espingarda, estourou", explicou o americano.>