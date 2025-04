MUNDO DAS LUTAS

Qual a diferença entre o UFC numerado e o UFC Fight Night?

A resposta está na estrutura do evento, na forma de transmissão e no impacto esportivo

Alan Pinheiro

Publicado em 12 de abril de 2025 às 19:30

Amanda Nunes com os cinturões do peso-galo e peso-pena feminino do UFC Crédito: UFC/Divulgação

Para os fãs do mundo das lutas, é comum ver nomes como UFC 300, UFC 298 ou então UFC Fight Night. Mas afinal, qual a diferença entre os eventos numerados do UFC e os Fight Night? A resposta está na estrutura do evento, na forma de transmissão e no impacto esportivo que cada um deles representa dentro do calendário oficial do Ultimate Fighting Championship.>

O que é o UFC numerado?

Os eventos numerados do UFC são os mais tradicionais e esperados do ano. Eles recebem numeração sequencial, como UFC 300, UFC 214 ou UFC 194, e costumam reunir os principais nomes da organização. Esses cards geralmente incluem:>

Disputas de cinturão, como Jon Jones x Daniel Cormier (UFC 214) ou José Aldo x Conor McGregor (UFC 194);

Confrontos com grande impacto no ranking e na definição de futuros campeões.

Nos Estados Unidos, esses eventos são vendidos por meio de pay-per-view, exigindo que os espectadores adquiram pacotes especiais para assistir. Essa é uma das maiores fontes de receita do UFC.>

Já em outros países, o UFC numerado pode ser disponibilizado por canais parceiros via pay-per-view, UFC Fight Pass ou emissoras esportivas com direitos de transmissão.>

O que é o UFC Fight Night?

Já o UFC Fight Night tem um perfil diferente, são eventos mais frequentes e com menos “peso midiático”. Embora muitas vezes tragam lutas empolgantes e nomes relevantes do esporte, geralmente não incluem disputas de título.>

Nos Estados Unidos, os Fight Night são transmitidos de forma aberta pelo canal Fox Sports ou através da plataforma UFC Fight Pass (streaming oficial da organização). No Brasil, as lutas desses cards costumam ser transmitidas pelo canal SporTV, além do próprio Fight Pass para assinantes.>

Apesar de não contarem com toda a pompa dos numerados, os UFC Fight Night são fundamentais para revelar novos talentos, consolidar atletas no ranking e construir narrativas importantes dentro das categorias.>

Ambos os tipos de evento têm seu valor dentro do calendário. Os UFC numerados são os grandes palcos do MMA mundial, com cinturões, rivalidades históricas e recordes de audiência. Já os Fight Nights são oportunidades para ver a evolução dos lutadores, acompanhar promessas e presenciar surpresas que só o octógono pode proporcionar.>