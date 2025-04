BAIANO NA LISTA

UFC 314: saiba quem são os brasileiros que lutam neste sábado (12)

Além de Diego Lopes e Virna Jandiroba, saiba quem compõe as lutas do evento neste final de semana

Alan Pinheiro

Publicado em 11 de abril de 2025 às 17:10

Diego Lopes e Virna Jandiroba são os destaques brasileiros no UFC 314 Crédito: Divulgação/UFC Brasil

O UFC 314 acontece neste sábado (12), em Miami, e terá cinco lutadores brasileiros em destaque no octógono. O evento, com início marcado para às 19h, promete fortes emoções com disputas de cinturão, estreias aguardadas e confrontos que podem mudar o rumo das categorias. Entre os nomes confirmados estão Diego Lopes, que disputa o cinturão do peso-pena, e Virna Jandiroba, em eliminatória no peso-palha feminino. Confira abaixo quem são os brasileiros no UFC 314 e o que esperar de cada um:>

Diego Lopes

Principal atração da noite, o manauara Diego Lopes, de 30 anos, luta pelo cinturão vago do peso-pena (até 65,7 kg) contra o ex-campeão Alexander Volkanovski. Em ótima fase no UFC, Diego vem de cinco vitórias seguidas, com performances marcantes diante de nomes como Dan Ige e Brian Ortega.>

Caso vença, Lopes pode se tornar o primeiro campeão brasileiro da categoria desde José Aldo, entrando para a história do MMA nacional.>

Pelo título dos penas! ?



65,7 Kg ⚖️ para ?? @DiegoLopesMMA na pesagem oficial do #UFC314!



65,7 Kg ⚖️ para ?? @DiegoLopesMMA na pesagem oficial do #UFC314!

Virna Jandiroba

Natural de Serrinha (BA), Virna Jandiroba é a número 3 do ranking peso-palha e busca uma vitória decisiva sobre a chinesa Yan Xiaonan, atual líder da divisão. Com quatro vitórias consecutivas, Virna aposta no seu jiu-jítsu afiado e na experiência para garantir uma futura chance pelo cinturão da categoria.>

52,6 Kg ⚖️ para ?? @VirnaJandiroba na pesagem oficial do #UFC314!



52,6 Kg ⚖️ para ?? @VirnaJandiroba na pesagem oficial do #UFC314!

Patrício Pitbull

Lenda do MMA e ex-campeão duplo do Bellator, o potiguar Patrício "Pitbull" Freire, de 37 anos, estreia no UFC 314 contra o mexicano Yair Rodriguez, número 5 da divisão dos penas.>

Com mais de 20 anos de carreira e um currículo repleto de nocautes e finalizações, Pitbull promete movimentar o evento com sua experiência e técnica refinada.>

A estreia está chegando! ?



65,7 Kg ⚖️ para ?? @PatricioPitbull na pesagem oficial do #UFC314!



65,7 Kg ⚖️ para ?? @PatricioPitbull na pesagem oficial do #UFC314!

Jean Silva

Revelação paranaense do UFC, Jean Silva, de 28 anos, encara Bryce Mitchell, número 13 do ranking peso-pena. Jean venceu todas as quatro lutas que fez na organização por nocaute e ganhou notoriedade pelo estilo ousado dentro e fora do octógono.>

66,2 Kg ⚖️ para ?? @JeanSilvaMMA96 na pesagem oficial do #UFC314!



66,2 Kg ⚖️ para ?? @JeanSilvaMMA96 na pesagem oficial do #UFC314!

Marco Túlio

Mineiro de Uberlândia (MG), Marco Túlio, o "Matuto", enfrenta Tresean Gore em sua segunda luta no UFC. Após estrear com um nocaute avassalador, ele busca manter a invencibilidade na organização. A luta acontece pela divisão dos médios (até 84 kg).>