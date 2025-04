É HOJE

UFC 314: veja onde assistir, horários e cards completos

Entre os nomes confirmados estão Diego Lopes, que disputa o cinturão do peso-pena, e Virna Jandiroba, em eliminatória no peso-palha feminino

O UFC 314 acontece neste sábado (12), em Miami, e terá cinco lutadores brasileiros em destaque no octógono. O evento, com início marcado para às 19h, promete fortes emoções com disputas de cinturão, estreias aguardadas e confrontos que podem mudar o rumo das categorias. Entre os nomes confirmados estão Diego Lopes, que disputa o cinturão do peso-pena, e Virna Jandiroba, em eliminatória no peso-palha feminino.>