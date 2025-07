BAIRROS NOBRES

'Barra poderia ser um Leblon': empresário critica 'esculhambação' e pede retirada da 'malocada'

Vídeo de Roberto Valverde repercutiu nas redes sociais e virou alvo de reclamações

Um vídeo do empresário Roberto Valverde, que acumula cerca de 30 mil seguidores nas redes sociais, ganhou repercussão após o conselheiro de administração sugerir que a "Barra [bairro nobre de Salvador] poderia ser um Leblon". No trecho, ele diz que o bairro está um esculhambação e são necessárias ações para tirar a "malocada" do local.>

O empresário ainda sustenta que, para isso acontecer, é preciso que as associações de moradores façam audiência pública e se comuniquem com os órgãos municipais. >

Veja o vídeo:

"Não podemos desistir! Nós da Amabarra - SOS Barra vamos continuar lutando pelas causas da coletividade do bairro, assim como vamos continuar a propor a transformação do bairro em um distrito cultural, para que tenhamos, pelo menos uma subprefeitura no bairro, que cuide do básico: o atendimento das demandas dos moradores e comerciantes do bairro", acrescentou.>