ATROPELAMENTO

Vereador diz que não teve culpa em acidente que matou adolescente na Bahia: 'Tentei desviar o máximo que pude'

Samuel de Jesus Santos tinha 16 anos

Yan Inácio

Publicado em 3 de julho de 2025 às 17:00

Polícia Civil vai investigar o caso Crédito: Camamu Notícias

Um adolescente morreu após ser atropelado enquanto estava de bicicleta pelo vereador Joabe Roma (Podemos), na rodovia BA-001, no trecho entre os municípios de Camamu e Igrapiúna, no Baixo Sul da Bahia, nesta quarta-feira (2). >

Samuel de Jesus Santos, de 16 anos morreu no local. O outro adolescente que estava na garupa da bicicleta que ele conduzia foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde, segundo a Polícia Civil.>

A Polícia Militar foi ao local no momento do acidente e acionou o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a remoção do carro e a liberação da via. A PC vai investigar o caso.>

Segundo Joabe Ramos, havia caminhões de uma empresa que presta serviço para a Neoenergia ao longo da pista. Ele disse que entrou na via contrária para ultrapassá-los a cerca de 50km/h. >

“Justo quando estava finalizando a ultrapassagem, passando pelo caminhão, esses dois meninos na bicicleta atravessaram de uma vez, passando na minha frente”, disse. “Tentei desviar o máximo que pude e teve um que saiu ileso e o outro infelizmente não consegui evitar o impacto”, complementou.>

Conforme Joabe, ao descer para prestar socorro, populares o ameaçaram de linchamento. “Deixei o carro no local e não fugi, mas quando consegui contato e ia retornando para o local, já com medo, com a população eufórica, acabei saindo do local”, contou.>

O parlamentar também afirmou que está prestando apoio à família e que vai arcar com os custos do funeral de Samuel. Além disso, segundo ele, uma vaquinha estaria sendo organizada com outros vereadores da região para arrecadar fundos para a família.>