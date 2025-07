FIQUE LIGADO

Psicólogos revelam os principais sinais de que alguém não gosta da sua presença

Entenda como a linguagem corporal pode revelar sentimentos ocultos.

Sinais que indicam afastamento

Quando alguém se sente desconfortável, tende a demonstrar isso com atitudes sutis. Evitar contato visual, manter distância física ou responder de forma seca são alguns dos indícios mais comuns.>

Contexto faz toda a diferença

Se o comportamento for direcionado só a você, vale refletir sobre o motivo. Mas se for geral, talvez não tenha nada a ver com afinidade ou sentimentos pessoais.>