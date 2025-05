PSICOLOGIA

O que torna alguém narcisista, segundo psicólogos

Descubra os padrões que se formam na infância e impactam suas relações adultas, incluindo o narcisismo

Segundo matéria do portal O Globo, o apego inseguro, apontado como fator de risco para o narcisismo vulnerável, não surge do nada. Ele frequentemente tem raízes em experiências específicas com cuidadores que falharam em prover um ambiente seguro e consistente para a criança em desenvolvimento.>

Raízes nas experiências iniciais

A teoria do apego e as pesquisas que a apoiam sugerem que o apego inseguro é uma resposta a experiências com cuidadores que foram inconsistentes, negligentes ou abertamente abusivas. Essas falhas no cuidado primário impedem a criança de formar crenças seguras sobre si e os outros.>