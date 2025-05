DICAS

Aprenda um método caseiro para remover gelo do congelador em minutos

Saiba como deixar seu congelador livre de gelo sem complicações

Uma técnica simples usa papel alumínio e água quente para derreter gelo sem esforço. Ideal para geladeiras antigas ou com problemas no sistema Frost Free. >

O acúmulo de gelo no congelador é um problema comum, mas pode ser resolvido facilmente. Descubra como eliminar o gelo sem precisar raspar ou gastar energia extra.>

Como o papel alumínio ajuda a derreter o gelo?

O alumínio é um excelente condutor de calor. Ao cobrir as paredes do congelador, ele distribui o calor da panela com água fervente, derretendo o gelo uniformemente.>