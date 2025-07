FUTEBOL

Metrópoles adquire direitos e transmitirá jogos da Série D

Transmissões terão início já neste final de semana

Uma excelente notícia para os amantes do futebol nacional. O Grupo Metrópoles adquiriu, junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os direitos de transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro. As transmissões terão início já neste final de semana, com 13 jogos da 11ª rodada do torneio.>