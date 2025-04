AGRESSÃO

Jogador de basquete é preso após quebrar nariz de rival com cotovelada em partida

Golpe desferido no rosto de oponente, que o levou a hospital, não teve qualquer relação com disputa esportiva

Gage Ketterman, jogador de basquete de uma equipe do ensino médio na Virgínia Ocidental (EUA), foi preso e indiciado por agressão grave após dar uma cotovelada no rosto de um oponente e quebrar seu nariz durante uma partida. O estudante de 18 anos, da Harman School, foi detido na última segunda-feira (7).>

A Polícia Estadual da Virgínia Ocidental foi notificada da agressão em 27 de fevereiro, após o ferimento ter sido relatado pela mãe do aluno, horas após o jogo entre a Union High School e a Harman School. A mulher alegou que seu filho recebeu uma "cotovelada no rosto" desferida por Ketterman de forma deliberada e não como parte de um jogo mais viril.>

O nariz da vítima sangrou por mais de quatro horas e ele teve que ser levado a um hospital próximo, de acordo com documentos judiciais obtidos pela emissora WBOY. Após analisar as imagens da partida, a polícia concluiu que Ketterman teve a intenção de ferir o adversário e o lance não envolveu qualquer movimento de disputa esportiva.>

Além disso, afirmou a polícia, o vídeo da partida mostrou Ketterman provocando vários jogadores e os atingindo com golpes na nuca. A polícia concluiu que as ações de Ketterman foram "intencionais e criminosamente maliciosas por natureza". As informações foram divulgadas pela revista EXTRA.>