EMOCIONOU?

Chamado de 'Novo Zico', promessa que 'fracassou' no Flamengo afirma ser mais inteligente que CR7

Adryan foi chamado de “Novo Zico” durante sua passagem pelas categorias de base do time carioca

Alan Pinheiro

Publicado em 14 de abril de 2025 às 19:50

Adryan durante treino do Flamengo Crédito: Gilvan de Souza / Flamengo

Ex-promessa do Flamengo, o meia Adryan Tavares viralizou nas redes sociais, nesta segunda-feira (14), ao ter um vídeo publicado onde aparece declarando ser mais inteligente que o astro português Cristiano Ronaldo. Apelidado no início da carreira como o "Novo Zico", o jogador brincou com a comparação.>

Ex-promessa do Flamengo e apelidado de 'novo Zico', Adryan afirma em conversa com amigos que é mais inteligente que Cristiano Ronaldo:



"Zico era craque e eu sou comparado com um craque. Pra deixar alguém na cara do gol, eu sou melhor que o Cristiano Ronaldo, sim."



? Reprodução pic.twitter.com/rHWdnC9Unw — Planeta do Futebol ? (@futebol_info) April 14, 2025

A afirmação do atleta foi feita durante um momento de descontração entre amigos. “Zico era craque e eu sou comparado com um craque. Para deixar alguém na cara do gol, eu sou melhor que o Cristiano Ronaldo, sim”, disse o jogador.>

Adryan foi chamado de “Novo Zico” durante sua passagem pelas categorias de base do Flamengo. O atleta jogou na base do Rubro-negro de 2008 a 2011. O meia chegou a ser convocado para defender a Seleção Brasileira Sub-17 e Sub-20.>