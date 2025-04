SEGURA O CANINO

Fetiche? Suárez morde jogador pela quarta vez na carreira; veja

Jogador foi flagrado tentando morder Jordi Alba, seu companheiro de time, neste domingo (13)

Pela quarta vez na carreira, o atacante uruguaio Luís Suárez, do Inter Miami, tentou morder um companheiro de profissão durante um jogo. A última oportunidade ocorreu neste domingo (13), quando o jogador foi flagrado tentando morder Jordi Alba, seu companheiro de time. O episódio aconteceu aos 44 minutos do segundo tempo do duelo, válido pela Copa dos Campeões da Concacaf.>

Esta não foi a primeira vez que o jogador colocou em ação seu comportamento perigoso. A mordida mais famosa aconteceu durante a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, quando ele mordeu o italiano Chiellini. As fotos das marcas do dente do uruguaio na pele do adversário chocaram o universo do futebol, e Suárez foi punido com quatro meses de suspensão pela Fifa.>