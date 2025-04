DESCUBRA

Saiba quem são os jogadores baianos que estão na Série A do Brasileirão 2025

O levantamento considerou apenas os atletas citados pelos clubes em seus sites oficiais, assim como as informações divulgadas por cada equipe

Alan Pinheiro

Publicado em 13 de abril de 2025 às 07:00

Cauly e Lucas Arcanjo são dois dos jogadores baianos que disputam a Série A em 2025 Crédito: Letícia Martins/EC Bahia; Victor Ferreira/EC Vitória

O ditado popular "baiano não nasce, estreia" ganha ainda mais força quando se observa a presença marcante de atletas da Bahia que figuram na elite do futebol nacional. Em 2025, jogadores nascidos em solo baiano estão distribuídos por diversos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, mostrando que o estado continua a ser um dos grandes formadores de talentos do país.>

Seja vestindo a camisa de times como Palmeiras, Internacional, Flamengo ou defendendo as cores do próprio Bahia e Vitória, esses atletas desempenham papeis fundamentais em seus respectivos clubes, evidenciando a qualidade e a consistência dos jogadores baianos no cenário nacional.>

O levantamento considerou apenas os atletas citados pelos clubes em seus sites oficiais, assim como as informações divulgadas por cada equipe. Jogadores de base sem minutos na equipe principal também não foram considerados. O destaque ficou para o Juventude, com seis representantes da Bahia no elenco.>

jogadores baianos presentes nos 20 clubes da Série A: